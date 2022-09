Die Schlammschlacht im Hause Spears-Federline geht in die nächste Runde. Nachdem Britneys Ex-Mann Kevin Federline im Interview für einen Dokumentarfilm laut "Mail on Sunday" erzählt hat, dass die beiden gemeinsamen Söhne Jayden (15) und Sean (16) kein Bedürfnis hätten, ihre berühmte Mutter zu sehen, wollen die Teenager nun offenbar die Wogen zwischen sich und ihrer Mutter glätten.

Wie "Daily Mail" berichtet, will nun der 15-jährige Jayden in der Dokumentation klarstellen, dass es zwischen ihm und seinem Bruder und seiner Mutter "keinen Hass" gibt: "Ich glaube zu 100 Prozent, dass das wieder in Ordnung gebracht werden kann. Es wird nur sehr viel Zeit und Mühe kosten. Ich möchte nur, dass es ihr geistig besser geht. Wenn es ihr besser geht, möchte ich sie wirklich wiedersehen."