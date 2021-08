Jamie Spears, der Vater von Popsängerin Britney Spears, hat in einer Gerichtserklärung seinen Rücktritt als Vormund in Aussicht gestellt. Zum richtigen Zeitpunkt werde er dies tun, heißt es in dem beim Superior Court in Los Angeles eingereichten Dokument. Bedingung des 69-Jährigen sei jedoch ein "ordnungsgemäßer Übergang" zur Einsetzung eines neuen Vormunds.