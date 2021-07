Erster Punktsieg für Popstar Britney Spears: Die Sängerin, die seit 2008 unter Vormundschaft steht, darf sich ab sofort von einem Anwalt ihrer Wahl vertreten lassen. Das entschied eine Richterin in Los Angeles, nachdem die 39-Jährige in einer erneuten Anhörung vor Gericht diesen Wunsch geäußert hatte.

Britney setzt sich durch: Anwalt Mathew Rosengart übernimmt

Künftig wird Britney Spears in ihren Bemühungen um die Beendigung der Vormundschaft ihres Vaters von Mathew Rosengart vertreten. Der ist als Promi-Anwalt kein Unbekannter. Hollywood-Größen wie Sean Penn, Keanu Reeves und Steven Spielberg zählen zu seinen Klienten.



Er werde sich nach den Wünschen von Spears nun "schnell und aggressiv" dafür einsetzen, ihren Vater Jamie als Vormund abzusetzen, ließ Rosengart nach der Anhörung die Presse wissen.

Seit 2008 hat u.a. Jamie Spears die Vormundschaft über seine mittlerweile 39-jährige Tochter. Die erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Bildrechte: dpa

Schwere Vorwürfe gegen den Vater

Zum ersten Mal hatte Spears vor drei Wochen Vorwürfe gegen ihre Familie, Betreuer und Anwälte erhoben und ein Ende der Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert. Am gestrigen Mittwoch (14. Juli) meldete sie sich erneut per Telefonschalte bei Gericht zu Wort.



Nach eigenen Aussagen plant die Sängerin, ihren Vater wegen Vormundschaftsmissbrauch zu verklagen. Sie sei bedroht worden und habe große Angst vor ihrem Vater. Immer wieder brach der Popstar in Tränen aus.

Manager Larry Rudolph und Anwalt Sam Ingham ziehen sich zurück

Spears' erste, öffentliche Stellungnahme in dem Streit hatte hohe Wellen geschlagen. Wenig später kündigte ihr jahrelanger Manager Larry Rudolph, dann machte ihr vom Gericht bestellter Anwalt Sam Ingham einen Rückzieher. Er wolle von seinen Aufgaben entbunden werden, sobald ein Nachfolger gefunden sei, beantragte Ingham Anfang Juli.



Richterin Brenda Penny nahm seine Kündigung am Mittwoch an und setzte Spears' Wunschkandidaten Rosengart ein. Der ging bei der Anhörung gleich zur Sache. Wenn Jamie Spears seine Tochter wirklich lieben würde, träte er als Vormund zurück, sagte der Anwalt.

#FreeBritney: Die Fans der Sängerin demonstrieren vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Weltweite Unterstützung durch #FreeBritney-Aktivisten