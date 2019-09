Neuer Ärger im Hause Spears. Britneys Vater, der seit nunmehr zehn Jahren Vormund seiner Tochter ist, hat seine Vormundschaft nun offiziell zurück gegeben. Jetzt soll zunächst Britneys langjährige Betreuerin Jodi Montgomery diese Aufgabe übernehmen, wie ein Gericht in Los Angeles am Montag beschlossen haben soll.



Britney Spears befinde sich nach wie vor in psychiatrischer Behandlung. Montgomery habe im Zuge ihrer Vormundschaft die Befugnis, mit den behandelnden Ärzten sowie dem medizinischen Fachpersonal zu sprechen. Darüber hinaus erhalte sie Zugang zu allen ärztlichen Protokollen und medizinischen Diagnosen über den Popstar.



Seit sie im Jahr 2008 mit zum Teil besorgniserregenden Aktionen für vor allem mediale Aufmerksamkeit gesorgt und sich unter anderem eine Glatze rasiert hatte, ist Bitney Spears einem Vormund unterstellt.