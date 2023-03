"Stirb langsam", "Pulp Fiction" oder "Armageddon" - Bruce Willis war Hollywoods gefeierter Action-Star. So war es ein Schock für Fans und Kollegen, als der Schauspieler vor einem Jahr krankheitsbedingt das Ende seiner Filmkarriere verkündete. Bei dem 67-Jährigen sei eine Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigten würde, hieß es damals in einer Mitteilung seiner Familie. Jetzt gibt es die nächste bestürzende Nachricht - Willis leidet an Demenz.