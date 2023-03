Erste Fotos nach Demenz-Diagnose

Nach der Demenz-Diagnose sind zum ersten Mal Fotos von Bruce Willis in diversen Medien veröffentlicht wurden. Nun versucht ihn seine Ehefrau Emma Heming-Willis vor der Öffentlichkeit zu schützen. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite findet sie klare Worte und richtet sich an die Paparazzi. Die 44-Jährige habe zwar Verständnis für die Arbeit der Fotografen, dennoch appelliert sie an alle, ihn in der Öffentlichkeit nicht zu bedrängen:

Bitte lasst ihm Raum und ruft ihm nicht zu, wie es ihm geht. Emma Heming-Willis

In dem Video berichtet das Model von einem Vorfall, als Bruce mit Freunden unterwegs war, um einen Kaffee zu trinken. Seine Freunde hätten den Superstar zwar vor der Menschenmasse beschützt, doch schreiende Fotografen seien für ihren Mann in einer solchen Situation nicht hilfreich. Aus diesem Grund bittet sie die Medien, die Privatsphäre von sich und ihrem Mann zu respektieren: "Bitte lasst ihn in Ruhe."

Bruce Willis ist nach Angaben seiner Familie an Demenz erkrankt. (Archiv) Bildrechte: dpa

Familie steht hinter Bruce Willis

"Stirb langsam", "Pulp Fiction" oder "Armageddon" - Bruce Willis war Hollywoods gefeierter Action-Star. So war es ein Schock für Fans und Kollegen, als der Schauspieler vor einem Jahr krankheitsbedingt das Ende seiner Filmkarriere verkündete. Bei dem 67-Jährigen sei eine Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigten würde, hieß es damals in einer Mitteilung seiner Familie. Dann gab es die nächste bestürzende Nachricht - Willis leidet an Demenz.

Erkrankung weiter fortgeschritten

"Seitdem wir im Frühjahr 2022 die Diagnose von Aphasie bei Bruce bekanntgegeben haben, ist seine Erkrankung weiter vorangeschritten. Wir haben jetzt eine genauere Diagnose: frontotemporale Demenz", heißt es in einer Mitteilung der Familie. "Obwohl dies schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben."

Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirkten, gereizt seien. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Was ist frontotemporale Demenz Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) handelt es sich dabei um "eine seltene Form einer schnell fortschreitenden Demenz", bei der Nervenzellen im Stirnhirn und im Schläfenlappen des Gehirns absterben. Die Krankheit ist nicht heilbar.



Verwandtschaft in Deutschland: "Wildecker Herzbub" Wilfried Gliem

Die Sorge um den Hollywood-Star ist groß, auch bei seiner Mutter Marlene, die im Jahr 1957 mit ihrem Sohn aus dem deutschen Idar-Oberstein in die USA ausgewandert ist. Der Kontakt in die Heimat ist nie abgerissen. Regelmäßig tauscht sie sich mit dem "Wildecker Herzbuben" Wilfried Gliem aus.



Bruce Willis und die "Wildecker Herzbuben"? Das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Doch die beiden Männer sind über ein paar Ecken miteinander verwandt: Wilfried Gliem ist der Ehemann von Bruce Willis' Großcousine.

Über ein paar Ecken ist "Wildecker Herzbub" Wilfried Gliem mit Bruce Willis verwandt. Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Demenz-Diagnose steht schon länger fest

Wie Wilfried Gliem BRISANT bestätigte, steht Willis' Demenz-Diagnose bereits länger fest. "Marlene hat uns schon vor einem Jahr erzählt, dass Bruce Demenz hat", so der "Wildecker Herzbub". Und: Bruce Willis' Mutter sei sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie überhaupt noch erkenne.



Auch sein Verhalten habe sich im Zuge der Krankheit verändert. Hinzu kämen Unsicherheiten von Seiten Willis'.

Keine Therapie für Bruce Willis

Frontotemporale Demenz sei eine "grausame" Krankheit, die viele nicht kennen würden, die aber jeden treffen könne, teilte die Willis-Familie mit. Es sei die häufigste Form von Demenz bei Menschen unter 60 Jahren und bislang gebe es keine Therapie.



"Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu benutzen, um anderen zu helfen und auf wichtige Dinge aufmerksam zu machen", heißt es in der Mitteilung seiner Familie. Das würde er auch heute tun, wenn er es könnte, davon sei die Familie überzeugt. Es müsse mehr über diese Krankheit und ihre Folgen für Betroffene und Angehörige informiert werden.