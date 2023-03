Geburtstage sind oft fröhliche Tage, doch das trifft aktuell nicht auf die Familie Willis zu. Der 68. Geburtstag von Bruce Willis am Sonntag (19.03.) löst bei seinen Angehörigen eher Tränen aus: "Mein Ehemann hat heute Geburtstag. Den Morgen habe ich damit begonnen, zu weinen", so Willis' Ehefrau Emma Heming in einem emotionalen Post bei Instagram. Der Grund ist kein schiefer Haussegen, sondern der Gesundheitszustand ihres Mannes mit den dazugehörigen Herausforderungen. Willis leidet an Demenz und hat deshalb seine Schauspiel-Karriere im vergangenen Jahr beendet.