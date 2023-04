Eine Begeisterung, die ihre große Patchwork-Familie mit ihr teilt. "Wir lieben sie so, so sehr", jubelte Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming-Willis in den Kommentaren.



Auch die frischgebackene Großmutter Demi Moore meldet sich freudig zu Wort: "Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen." Schauspielkollegin Alyssa Milano fragt gar: "Ist das das süßeste Baby aller Zeiten?"



Rumer Willis hatte ihre Schwangerschaft im Dezember 2022 öffentlich gemacht. Im März fand eine große Babyparty im Beisein ihrer Familie statt. Für sie und ihren Lebensgefährten Derek Richard Thomas ist Louetta Isley das erste Kind.