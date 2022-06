Das Musikphänomen BTS

Für all diejenigen, die in den letzten Jahren tatsächlich am Massenphänomen K-Pop vorbeigekommen sind, hier eine kurze Erklärung: K-Pop steht für koreanische Popmusik und eroberte in den vergangenen Jahren die internationalen Charts.

Die unangefochtenen Könige dieses Musikgenres sind dabei ohne Frage BTS: Mit Hits wie "Dynamite", "Butter" oder "Permission to Dance" hat die Band bisher sechs American Music Awards, neun Billboard Music Awards, 24 Golden Disk Awards sowie Nominierungen für den Grammy und Brit Award abgeräumt. Allein in ihrer südkoreanischen Heimat haben BTS über 20 Millionen Platten verkauft und gelten dort als erfolgreichste Band der Musikgeschichte.

Selbst Big Player wie Coldplay oder Nicki Minaj standen Schlange, um mit den koreanischen Jungs Features aufzunehmen. Zuletzt veröffentlichte die Boygroup das Album "Proof", das unter anderem die neue Single "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" enthält. Nun der plötzliche Cut.

Selbst mit Coldplay rockten die sieben Jungs von BTS bereits die Bühne. Bildrechte: dpa

BTS: Keine Trennung, sondern eine Auszeit

In ihrem Video sprechen die Musiker auch über die Gründe ihrer Pause – und wagen es sogar, ein wenig Kritik am K-Pop-System zu üben. Zum einen sehnen sich die Bandkollegen nach unabhängigen Solo-Projekten. So sagt J-Hope im Youtube-Video:

Ich denke, wir sollten einige Zeit getrennt verbringen, um zu lernen, wieder eins zu sein. J-Hope

Denn neun Jahre nach ihrem Banddebüt im Jahr 2013 fühlen sich BTS anscheinend künstlerisch erschöpft. Die sieben Musiker wollen sich darüber im Klaren werden "als welche Art von Künstler wir alle in Erinnerung bleiben wollen", so Jimin.

Konkrete Pläne für Soloprojekte gibt es anscheinend auch schon: J-Hope und Suga planen Solo-Veröffentlichungen, Jungkook kündigte ein eigenes Album an.

Erschöpft vom Musik-Business?

Zwischen den Zeilen geben die Bandkollegen aber auch preis, dass ihnen wohl der Druck der K-Pop-Branche zu hoch wurde: Rapper RM wird besonders deutlich:

Ich dachte immer, dass sich BTS von anderen Gruppen unterscheiden, aber das Problem mit K-Pop und dem ganzen Idol-System ist, dass sie dir keine Zeit geben, zu reifen. Du hast keine Zeit weiterzuwachsen, weil du immer noch etwas produzieren musst. [...] Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile mein Job geworden ist, eine Rap-Maschine zu sein. RM

Unter dem System, das RM anspricht, gingen in den vergangenen Jahren bereits einige andere K-Pop-Stars zugrunde. Immer wieder steht die K-Pop-Maschinerie deswegen in der Kritik.

K-Pop: Berühmt werden um jeden Preis

Wie unter anderem Rebecca Rodrian und Benedict Whiele in ihren SWR3-Podcast “What the Pop?!” berichten, gibt es in Südkorea landesweite Talentagenturen, deren Ziel es ist, das perfekte K-Pop-Idol zu erschaffen.

Die Agenturen nehmen dafür bereits Kinder unter Vertrag. Jährlich bewerben sich Zehntausende. Wer die Castings übersteht, bekommt Fremdsprachenunterricht, Tanz- und Gesangscoachings sowie Kurse für den Umgang mit Fans und Journalisten. Aber auch wie man seine extrem schlanke Figur hält, wird gelehrt. Man munkelt sogar, dass nicht einmal vor Beauty-OPs zurückgeschreckt wird, um die perfekte puppengleiche K-Pop-Optik zu erreichen.

Im Business herrscht ein starker Wettbewerb: Wer dem Druck nicht standhält, muss gehen. Die Kehrseite: Suizide bekannter K-Pop-Namen wie Goo Hara, Sängerin der Girl-Band "Kara", Sulli von der Girlgroup "f(x)" oder Sänger und Schauspieler Cha In Ha machten 2019 Schlagzeilen, wie unter anderem "Der Standard" berichtete.

Trauer in der K-Pop-Szene: 2019 nahm sich Sängerin Sulli das Leben. Bildrechte: dpa

Aktien von BTS-Management stürzen ab

Obwohl die BTS-Jungs in ihrem Video unmissverständlich klar machen, dass sie sich eine Pause gönnen wollen, widerspricht ihr Management: Es gebe "keine Auszeit". Die Mitglieder werden sich nur zusätzlich mehr auf Soloprojekte konzentrieren, sagte nach Angaben der dpa ein Sprecher des Managements.