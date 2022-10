Wem Kim de l'Horizon bislang kein Begriff war, für den hat sich das seit der Preisverleihung im Frankfurter Römer sicherlich geändert. Nicht nur das Erscheinungsbild des frischgebackenen Literatur-Stars setzte ein Ausrufezeichen. In jeglicher Form auffällig nahm Kim de l'Horizon den Deutschen Buchpreis entgegen. Ein Rock aus Pailletten, ein Top wie aus Rasen und ein durchsichtiges Oberteil vervollständigten das Outfit.



Auf die Vorbereitung einer langen Dankesrede hatte Kim de l'Horizon verzichtet. Stattdessen gab es ein paar kurze Dankesworte auf Schwytzerdütsch an die Mama im Publikum und ein A-cappella-Ständchen, das de l'Horizons non-binäre Geschlechtsidentität thematisiert: "There is something inside you, it's hard to explain."



Eine durchaus passende Einlage, wenn man bedenkt, dass Kim de l'Horizon die erste non-binäre Person ist, die je mit einem deutschsprachigen Literaturpreis bedacht wurde.