Angeklagte schweigen Prozess in Berlin: Bushido vs. Arafat Abou-Chaker

Hauptinhalt

Wenn aus Freunden erbitterte Feinde werden - so lässt sich das beschreiben, was heute vor dem Landgericht Berlin seinen Anfang nahm: der Prozess gegen den mutmaßlichen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker, einst Freund und Geschäftspartner von Rapper Bushido. Mehr als 20 Verhandlungstage sind bis Ende November geplant, an denen auch andere bekannte Vertreter der deutschen Rap-Szene zu Wort kommen sollen.