Full House bei Bushido und Anna-Maria: In Dubai führen die beiden ein wahres Großfamilienleben. Schließlich haben er und seine Frau Anna-Maria Ferchichi schon sieben gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Beziehung brachte die 41-jährige Anna-Maria außerdem noch ihren Sohn Montry Lewe in die Ehe. Heißt: Unter dem Dach ihrer 1.000-Quadratmeter-Villa wohnt eine zehnköpfige Rasselbande. Doch die Familienplanung ist damit noch nicht abgeschlossen, wie Bushido jetzt verrät.

Am Mittwoch postete der Rapper einen positiven Schwangerschaftstest in seiner Instagram-Story. Dazu verlinkte er den Account seiner Frau und schrieb:

Ich bin einfach so sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht mehr besser werden, kommt so eine Nachricht. Ich liebe dich über alles.

In ihrer Doku "Bushido und Anna-Maria: Alles auf Familie" verriet das Ehepaar schon vor wenigen Monaten, dass sie immer wieder über weiteren Nachwuchs sprechen würden. Damit, dass die Baby-News so schnell folgen, haben ihre Fans allerdings nicht gerechnet. Immerhin sind Bushidos und Anna-Marias Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya gerade mal 20 Monate alt.



Anna-Marias letzte Geburt verlief nicht ohne Komplikationen: Ihre Tochter Amaya schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr. Am Ende ging alles gut, doch der Schock saß tief. Noch Ende November 2021 sagte Anna-Maria: "Ich will nie wieder schwanger sein." Anscheinend hat sie ihre Meinung ziemlich schnell geändert.