Anna-Maria hatte mit ihren Kindern in Deutschland Urlaub gemacht, als sie die Schwangerschaft feststellte - eher zufällig. Sie wisse, dass sie die Schwangerschafts-Nachricht noch in einem sehr frühen Stadium verkünde, hatte sie damals gesagt.

In der Doku "Bushido und Anna-Maria: Alles auf Familie" verriet das Ehepaar schon vor Monaten, dass sie immer wieder über weiteren Nachwuchs sprechen würden. Damit, dass die Baby-News 2023 so schnell folgen, haben ihre Fans wohl trotzdem nicht gerechnet.



Anna-Marias letzte Geburt 2021 verlief nicht ohne Komplikationen: Ihre Tochter Amaya schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr. Am Ende ging alles gut, doch der Schock saß tief. Noch Ende November 2021 sagte Anna-Maria: "Ich will nie wieder schwanger sein."