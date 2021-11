Was Bushido ebenfalls in seinem Post verrät, sind die Namen der drei neuen Erdenbürgerinnen. Die Hashtags #leonora, #naima und #amaya ergänzen seine glückliche Nachricht.



Die drei Mädchen sind in der 36. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Ursprünglich war der Eingriff für einen Tag später geplant. Doch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es der 39-jährigen Mutter zuletzt wieder schlechter gegangen sein.