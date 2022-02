Im Prozess um eine mögliche Erpressung, Nötigung und Körperverletzung des Rappers Bushido durch Clan-Chef Arafat A.-Ch. befasst sich das Landgericht Berlin aktuell mit einer bislang geheimen Audiodatei, die angeblich bei einem Treffen der Männer erstellt wurde.



Die Aufnahme lag dem Gericht bei einem Verhandlungstermin am Mittwoch, den 9. Februar, vor und soll nun vervielfältigt werden, um sie allen Beteiligten zugänglich zu machen. An der Verhandlung nahm auch Bushido teil, der in der Sache Zeuge und Nebenkläger ist.