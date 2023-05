Grundsätzlich bleibe er seinem Genre aber treu. "Ich mag Gewaltfilme", sagte er. "Manche Leute mögen Musicals, manche Leute mögen Slapstick-Komödien, ich mag Gewaltfilme." Tiere in Filmen töten? Geht gar nicht, sagt Quentin Tarantino. Bildrechte: imago images / Future Image

25.05.2023 | Busenblitzer: Heidi Klum lässt tief blicken

Wo auch immer sie auftaucht, wird es heiß: Heidi Klum hat auch in Cannes wieder gezeigt, was sie zu bieten hat. Im knallgelben Kleid schwebte sie zur Premiere eines französischen Historienfilms über den roten Teppich.

Dabei war das Kleid selbst gar nicht der Hingucker, sondern das, was dabei hervorlugte: Hans und Franz, wie Heidi Klum ihre Brüste nennt. Die beiden bekamen ordentlich französische Frischluft. Im Netz wurde daraufhin sogar von einem "Busenblitzer" gesprochen. Vielleicht etwas übertrieben, aber heiß war Heidis Auftritt trotzdem. "The Pot-au-feu" heißt übrigens der Film, bei dessen Premiere Heidi Klum in Cannes dabei war. Nur der Vollständigkeit halber... Bildrechte: dpa

24.05.2023 | Maya Hawke spielt in "Asteroid City"

Mit einem Staraufgebot hat der Film "Asteroid City" von Regisseur Wes Anderson in Cannes Premiere gefeiert. Mittendrin im Star-Trubel: Maya Hawke, die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke. "Ich bin so aufgeregt! Ich bin echt nervös", sagte die 24-Jährige im Interview. "Ich bin aufgeregt, hier einen Film laufen zu haben und an diesem Film beteiligt gewesen zu sein."

Auf dem roten Teppich zeigten sich neben Hawke auch Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Adrien Brody und Matt Dillon. "Asteroid City" soll am 15. Juni in die Kinos kommen.

Darf ich bitten? Maya Hawke legt mit Filmpartner Rupert Friend in Cannes einen Tanz hin. Bildrechte: dpa

23.05.2023 | Jennifer Lawrence - Flip-Flops statt Highheels

Bei den Treppen der Filmfestspiele in Cannes geht Jennifer Lawrence offensichtlich auf Nummer sicher! Die Schauspielerin erschien zunächst mit spitzen Highheels auf dem roten Teppich, tauschte diese aber am späten Abend gegen bequeme Flip-Flops aus.



Eigentlich ist diese Art von Schuhwerk bei den Filmfestspielen in Cannes verboten. Vor einigen Wochen hat die Organisation noch einmal explizit auf den Dresscode der Veranstaltung verwiesen: "Erwünscht sind elegante Schuhe mit entweder flachem oder hohem Absatz (keine Turnschuhe)." Kein Wunder also, dass sich die zahlreichen Fotografen vor Ort darum rissen, das Schuhwerk der 32-Jährigen abzulichten. Verstößt Jennifer Lawrence mit diesen Schuhen gegen den Dresscode bei den Filmfestspielen in Cannes? Bildrechte: Getty Images

Im Jahr 2013 wurde Jennifer Lawrence die Treppe zur Oscar-Bühne zum Verhängnis. Millionen Menschen sahen dabei zu, wie sie auf dem Weg zu ihrer Auszeichnung stürzte. Nun hat sie die Treppe der Filmfestspiele in Cannes mit Bravour gemeistert - und bequem war der Abstieg obendrein.

21.05.2023 | Lob für Martin Scorsese

Großes Lob: "Martins Beharrlichkeit und seine Unerbittlichkeit, die Wahrheit über die Geschichten zu erzählen - egal wie hässlich, egal wie bizarr, egal wie unbequem - ist meisterhaft", sagte Leonardo DiCaprio in Cannes über den Regisseur Martin Scorsese. Und es geht noch weiter: Scorsese zeige mit seiner Arbeit Respekt für die Geschichte des Kinos und für die Regisseure, die ihn beeinflusst haben. "Er hat es geschafft, sich als der große Regisseur unserer Zeit zu definieren." Was für eine Würdigung! Mit neuem Film in Cannes: Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese und Robert De Niro. Bildrechte: IMAGO / Future Image