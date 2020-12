Seit der ersten Carreras Gala im Jahr 1995 unterstützen wird José Carreras in seinem Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen von zahlreichen Weltstars unterstützt. In diesem Jahr werden u.a. Amy Macdonald, Jeanette Biedermann, Max Raabe, Howard Carpendale, Beatrice Egli, David Garrett, LEA, Wencke Myhre, Kerstin Ott, Sasha, Rolando Villazón und Stefan Zauner mit von der Partie sein. Was die einzelnen Promis bewegt, das wird Promi-Expertin Susanne Klehn backstage in Erfahrung bringen.