Kampf gegen Leukämie Mareile Höppner moderiert 27. José-Carreras-Gala in Leipzig

Eine Vorweihnachtszeit ohne José-Carreras-Gala? Für die BRISANT-Moderatorinnen Mareile Höppner und Kamilla Senjo undenkbar. Während Mareile auch in diesem Jahr an der Seite von ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den Abend führt, sitzt Kamilla Senjo am Telefon, um Spenden zugunsten leukämiekranker Menschen entgegen zu nehmen. Promi-Expertin Susanne Klehn wird derweil den Promis auf dem roten Teppich auf den Zahn fühlen.