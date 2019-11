Sie eine echte Legende, nicht nur in Frankreich: Schauspielerin Catherine Deneuve. Jetzt ist die Grande Nation in Sorge. Die 76-Jährige hat einen leichten Schlaganfall erlitten und ist deshalb in ein Krankenhaus in Paris gebracht worden, wie es in einer Erklärung ihrer Familie heißt. Glücklicherweise soll der Schlaganfall keinerlei Auswirkungen auf Deneuves Bewegungsfähigkeit haben, allerdings werde die Film-Diva "einige Zeit Ruhe" brauchen.



Eigentlich steht Catherine Deneuve derzeit für den Film "De son vivant" mit Benoît Magimel vor der Kamera. Am Dienstag, berichtet "Le Parisien", sei sie noch am Set gewesen.