Der Aufschrei von Cathys Followern ließ nicht lange auf sich warten: "Tierkinder mussten sterben, damit du mit dieser Jacke posieren kannst", heißt es beispielsweise von einem aufgebrachten User. Was einige Follower besonders erzürnt, ist die Tatsache, dass Cathy Hummels vor einigen Jahren Teil einer Peta-Kampagne war und sich öffentlich für den Tierschutz einsetzte. Das Foto mit der Jacke passt da aus Follower-Sicht nicht wirklich ins Bild, sollten die Materialien tatsächlich echt sein.

In der Peta-Kampagne heißt es: "Tiere werden ausgesetzt, verprügelt, Hitze und Kälte ausgesetzt, nicht tierärztlich versorgt, eingesperrt und misshandelt. Wenn Sie Zeuge von Tierquälerei werden, bitte schweigen Sie nicht. Geben Sie Tieren Ihre Stimme. Zeigen Sie Zivilcourage und Mut. Seien Sie ein Held für Tiere und melden Sie Missstände der Polizei, dem Veterinäramt oder PETA", wird Cathy Hummels zitiert.

Was sagt Cathy Hummels zu den Vorwürfen? Am BRISANT-Mikrofon versucht die 32-Jährige, sich zu erklären: Es sei eine Second-Hand-Jacke gewesen, die sie für ein schönes Foto übergeworfen habe. Sie habe nicht reingeschaut, was vielleicht "doof" gewesen sei. "Ich befürworte keinen Pelz, ich kaufe keinen Pelz und ich bin absolut tierlieb. Punkt", beendet Hummels das Thema.