In letzter Zeit sah man immer mal wieder gemeinsame Familienfotos auf den Instagram-Accounts, aber die beiden nicht auf dem roten Teppich. Für Sohn Ludwig wollten sie weiterhin Mama und Papa zu sein.

Mats flirtete im vergangenen Jahr immer mal wieder mit jungen Frauen, unter anderem mit Influencerin Lisa Straube, GNTM-Model Céline Bethmann oder einer unbekannten Schönheit auf Mallorca. Aus seinem Umfeld will "Bild" erfahren haben, dass sich Mats "als Single gerade in einer Phase, die er genießt", befindet. Das hört sich nicht nach Liebes-Comeback für Cathy und ihren Mats an.