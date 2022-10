Jetzt ist es offiziell. Cathy Hummels hat die Trennung von Ehemann Mats Hummels eindeutig bestätigt. "Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen", sagte die 34-Jährige auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zeitpunkt ist günstig gewählt, denn am 16. November wird im Fernsehen eine Personality-Doku über Cathy Hummels ausgestrahlt. In "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" soll sie "ihr Schweigen brechen" - so die offizielle Ankündigung. Dann soll alles auf den Tisch kommen: ihr Leben, der Spagat zwischen Arbeit und Mutterrolle, ihre Depressionen und auch die Trennung von Mats Hummels.