Der Mann mit der Reibeisenstimme kam 1938 in ärmlichen Verhältnissen in Mailand zur Welt. Er lernte von seinem Vater das Handwerk des Uhrmachers, doch schon bald wurde Celentano der Mann, der den Rock 'n' Roll nach Italien brachte. Inspiriert von Bill Haley gründete er seine erste Band, coverte Titel wie "Tutti Frutti" oder "Jailhouse Rock". Der schier unaussprechliche Titel "Prisencolinensinainciusol" schaffte es Anfang der 70er Jahre sogar in ganz Europa an die Spitze der Charts. Der Song ähnelt einem Rap, der Text in einer Phantasiesprache sollte wie Englisch klingen.

Lässiger Gang, breites Lachen: So kennt man Celentano Bildrechte: dpa