Dions nächstes Konzert ihrer Welttournee sollte am 26. August in Amsterdam stattfinden. Im März kommenden Jahres wollte sie auch in Deutschland auftreten: Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim waren geplant. Das Geld für die Tickets soll zurückerstattet werden.

Céline Dion (55) ist am seltenen Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Bildrechte: IMAGO/MediaPunch