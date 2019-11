Von ihren Kindern getrennt zu sein, ist also nicht leicht für die fünffache Grammy-Gewinnerin. Trotzdem wird der Nachwuchs ihre Mutter erstmal nicht auf die Tour zum neuen Album, die 2020 ansteht, begleiten. "Es ist hart, aber manchmal muss man sich selbst etwas zurücknehmen und an das Wichtigste denken: Die Kinder und was das Beste für sie ist." Für die Kids scheint Mamas Abwesenheit nicht das allergrößte Problem zu werden, denn auf vorherigen Reisen hätten die Kinder auch kaum Zeit für Videotelefonie gehabt, so Dion. Das beweise für sie, dass sie es gut meistern werden.