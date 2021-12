Kinofilm "Aline - The Voice of Love" - Céline Dions Leben ist verfilmt worden

Mit mehr als 330 Millionen verkaufter Alben ist Sängerin Céline Dion einer der erfolgreichsten Popstars weltweit. Mit "Aline - The Voice of Love" kommt einen Tag vor Heilgabend ein Spielfilm über ihr Leben in die deutschen Kinos.



Darin geht es weniger um die Künstlerin als die Privatperson Céline Dion - und vor allem um ihre Liebe zu ihrem späteren Ehemann René Angelil.

"Aline - The Voice of Love" - eine Liebesgeschichte

Wie Céline Dion, wird Aline Dieu in den späten 1960er-Jahren im kanadischen Québec als 14. Kind einer musikbegeisterten Familie geboren. Die erkennt frühzeitig ihr Talent und schickt dem Musikproduzenten Guy-Claude Kamar ein Demotape der erst Zwölfjährigen. Auch Kamar ist von Anfang an von Aline überzeugt. Nur ein Jahr später erscheint ihr erstes Album.



Fortan fungiert Kamar als ihr Berater - und weicht bis zu seinem Tod nie wieder von Alines Seite. Die verliebt sich bereits als Jugendliche in den 26 Jahre älteren Mann und heiratet ihn - gegen den Willen ihrer Mutter. Das Paar bekommt drei Söhne. Im Jahr 2016 erliegt Guy-Claude Kamar seinem Krebsleiden.

Céline Dion und ihr Ehemann René Angelil im Jahr 2013. Bildrechte: imago/PanoramiC

Céline-Dion-Hits gesungen von Victoria Sio

Musikalisch umrahmt wird die mit fiktiven Details angereicherte Lovestory zwischen Céline Dion und René Angelil natürlich mit den großen Hits des Superstars. Eingesungen allerdings nicht von ihr selbst, sondern der französischen Sängerin Victoria Sio.



Die Rolle der Céline bzw. Aline spielte durchgängig Valérie Lemercier, die zugleich das Drehbuch des Biopics schrieb und Regie führte. "Aline - The Voice of Love" ist ihre ganz persönliche Hommage an ihr großes Idol.

Céline Dion im Jahr 2020 in New York. Bildrechte: images/MediaPunch

Hommage an die (bislang) einzige Liebe ihres Lebens