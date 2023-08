Für den neuen Film "Love Again" hat Céline Dion nicht nur den gleichnamigen Soundtrack gesungen. Die Sängerin gibt an der Seite von "Outlander"-Star Sam Heughan und Priyanka Chopra auch ihr Schauspieldebüt.

In dem Video zum Titelsong ihres neuen Films, das am Donnerstag (13.04.) veröffentlicht wurde, bekommt man Céline Dion zwar nur in kurzen Filmausschnitten zu sehen - gesanglich ist die 55-Jährige aber voll da. Der Soundtrack zum Film beinhaltet auch fünf weitere neue Songs der kanadischen Sängerin. Fans haben also allen Grund zur Freude.