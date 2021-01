Zu sehen gibt's die sechs neuen Charité-Folgen ab dem 12. Januar in drei Doppelfolgen jeweils dienstags um 20:15 Uhr im Ersten. Im Anschluss an die erste Doppelfolge strahlt das Erste um 21:50 Uhr die begleitende Dokumentation "Die Charité - Ein Krankenhaus im Kalten Krieg" aus.



Die komplette dritte Staffel ist jetzt schon online first in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort sind auch die ersten beiden Staffeln der Serie zu finden.