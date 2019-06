Charlotte Casiraghi, Tochter der monegassischen Prinzessin Caroline, hat geheiratet. Sie gab am Samstag (01.06.) im Palast von Monaco dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam an der französischen Riviera das Ja-Wort. Der anschließende Empfang fand in der Villa "La Vigie" im nahegelegenen französischen Roquebrune-Cap-Martin statt, die der Anfang des Jahres verstorbene Modedesigner Karl Lagerfeld nutzte. Lagerfeld war ein enger Freund von Prinzessin Caroline.