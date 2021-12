Neues Album und Musical Robin Hood: Chris de Burgh auf den Spuren einer Legende

Hauptinhalt

Er ist an Schaffenskraft kaum zu überbieten: Seit gut 47 Jahren rockt Chris de Burgh die Bühnen - weltweit. Mit "The Legend of Robin Hood" ist Anfang September sein mittlerweile 27. Studioalbum erschienen. Im kommenden Jahr soll außerdem ein Robin-Hood-Musical zur Aufführung kommen, an dem Chris de Burgh maßgeblich mitgearbeitet hat.