Es gibt einen neuen "Sexiest Man Alive". Die US-Zeitschrift "People" hat sich 2022 für Chris Evans entschieden, der vor allem für sein Mitwirken in "Captain America: The First Avenger" bekannt ist. Die Auszeichnung wurde in der Nacht zum Dienstag (08.11.) von Moderator Stephen Colbert bekannt gegeben.

In dessen "Late Show" zeigte sich Evans prompt mit einer Schärpe mit der Aufschrift "Sexiest Man Alive". Begleitet wurde Evans von Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson, der den Titel 2016 einheimste, und umgehend klarstellte, dass er ihn niemals abgeben werde. Er müsste nun geteilt werden, so Johnson weiter. Dann forderte er Evans auf, etwas "sexy" zu sagen. Der Schauspieler schaute daraufhin direkt in die Kamera und sagte "Geht wählen!" - mit Blick auf die US-Zwischenwahlen am Dienstag.