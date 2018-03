1978 landete Chris Norman dann, ohne seine Band Smokie, dafür mit Dauerwelle und im Duett mit Suzi Quattro, seinen größten Hit in Deutschland: "Stumblin' In". An einem Sonntagabend im April 1986 lief im Ersten dann ein Tatort mit Kommissar Schimanski. Dabei erklang ein weiteres Lied von Chris Norman, das zum Hit wurde: "Midnight Lady" – produziert von Dieter Bohlen. Der Song hielt sich sechs Wochen auf Platz eins und verkaufte sich rund 900.000 Mal. Als sein Sohn Brian 2001 durch einen tragischen Motorradunfall ums Leben kam, begann Chris Norman, sich sozial zu engagieren. Seit 2007 ist er Botschafter des Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland . Durch Benefizkonzerte, zuletzt 2010 in Gotha, sammelte er mehr als 120.000 Euro für die Einrichtung.

Mit seinem neuen Album "Don't Knock The Rock" schließt er an zahlreiche Erfolge in Deutschland an – und geht auf Tournee. Auftakt ist am 3. März in Crailsheim. Auf den Konzerten den ganzen Frühling über in 20 Städten in Deutschland und Österreich will er mit seiner Band mehr als zwei Stunden alles spielen, was das Repertoire hergibt. Seine Fans, so hofft er, werden die Show lieben.