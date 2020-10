Einen Grund zum Lachen hat Norman am 25. Oktober: seinen 70. Geburtstag. Dabei wäre er lieber 35, wie er im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur zugegeben hat. Aber er fühle sich nicht alt, solange er noch auf Tour gehen und Alben aufnehmen könne. Das Lebenselixier jedes Musikers! Je älter er werde, desto mehr fühle er, was er wirklich brauche: Live-Publikum und seine Konzerte.

Chris Norman und seine Band "Smokie" in den 70ern. Bildrechte: imago images/United Archives

Kein Wunder, immerhin ist die Musik von Kindesbeinen an seine Leidenschaft. Auch wenn es nicht immer einfach war, bis ihm und seinen Schulkameraden in den 70ern der Durchbruch mit "Smokie" gelang - das war die beste Zeit überhaupt, sagt er.



Auch seine besondere Beziehung zu Deutschland stammt aus der Zeit mit seiner Band. Während die in ihrer Heimat England in kleinen Theatern spielte, füllten "Smokie" in Deutschland schon Hallen mit mehreren Tausend Fans.