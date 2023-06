Besonders aufmerksame Fans könnten für Lais' sexuelle Orientierung bereits viel früher einen musikalischen Beweis entdeckt haben. In seinem Hit "So, wie du" heißt es: "Keine R war so wie du". Aufgefallen sei das ausgerechnet einer Frau, erzählt Lais im Gespräch mit BRISANT.

Obgleich er sein Privatleben zumindest bislang weitgehend privat hielt, rankten sich in der Vergangenheit immer wieder heiße Liebesgerüchte um Christian Lais. Denn seine größten musikalischen Erfolge feierte er an der Seite einer Frau: Ute Freudenberg.



Kein Wunder also, dass immer wieder darüber spekuliert wurde, ob die beiden auch jenseits des Rampenlichts ein Paar waren. Das ist nun wohl Geschichte.



Christian Lais und Ernst Lacoste haben große Pläne, wie sie BRISANT verraten: Sie wollen heiraten - und zwar bald. Vielleicht ist dann auch Ute Freudenberg zu Gast - und unterhält die Gäste mit einem gemeinsamen Duett mit dem "Ex".