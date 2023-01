Vor der Kamera stand Christina Drechsler bereits vor Beendigung ihrer Schulzeit. 1997 war sie für ein halbes Jahr in der Soap-Opera "Alle zusammen - jeder für sich" im Privatfernsehen zu sehen. Es folgten kleiner Rollen am Berliner Maxim-Gorki-Theater, für die sie mit Schauspielgrößen wie Ben Becker gemeinsam auf der Bühne stand.



Erst nach dem Abitur studierte Drechsler an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, die sie 2004 mit einem Diplom abschloss.