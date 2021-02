Kinderpornografie-Verdacht Ex-Fußballstar Christoph Metzelder muss vor Gericht

Der frühere Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder muss sich vor Gericht verantworten. Laut Mitteilung von Montag hat das Gericht die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen. Die Hauptverhandlung am Amtsgericht Düsseldorf soll demnach am 29. April beginnen. Ein Urteil könnte am 10. Mai fallen.