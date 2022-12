In einer neuen Show nimmt der Cirque du Soleil seine Zuschauer mit auf eine Traum- und Zeitreise. Mit visuellen Überraschungen und atemberaubender Akrobatik entführt "Luzia" in ein imaginäres, surreales Mexiko, wo die Zuschauer eine opulente Welt zwischen Traum und Wirklichkeit erwartet.

Ein Reisender springt mit dem Fallschirm ab - und landet in Mexiko. Dort trifft er auf die Kultur, Natur und Mythologie eines traumhaften Landes, begegnet geheimnisvollen Figuren und Charakteren.



Der Name "Luzia" setzt sich aus den spanischen Wörtern für Licht (luz) und und Regen (lluvia) zusammen. Beide Elemente spielen bei der visuellen Umsetzung der Geschichte eine tragende Rolle. Noch nie zuvor haben die Artisten des Cirque du Soleil bei einer Tour Wasserelemente in ihre akrobatischen Darbietungen eingebunden.



Ab Mitte April gastiert der Cirque du Soleil mit "Luzia" zunächst für fünf Wochen in Wien, ab Mitte Juni in Frankfurt am Main.