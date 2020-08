Von 1993 bis 1997 hatte sie eine Liaison mit dem US-Magier David Copperfield, war sogar mit ihm verlobt. Gerüchte, dass es sich um einen PR-Gag handelt, wurden nie bestätigt. Und sie machte das, was viele in der Medienbranche machen: Sie versuchte sich als Schauspielerin. Kleinere Rollen in "Tatsächlich …Liebe", "Gegen jeden Verdacht" oder ein Winz-Cameo-Auftritt in "Richie Rich" folgten.