3000. Folge "Rote Rosen": Gerit Kling geht, Claudia Schmutzler übernimmt

Neues Gesicht der ARD-Telenovela "Rote Rosen": Claudia Schmutzler

Mit ihrer Titelrolle in "Für alle Fälle Stefanie" (1997-2004) hat Claudia Schmutzler das Genre des gleichermaßen couragierten wie menschlichen "Engels in Weiß" geprägt. Durch ihre Rolle in "Go Trabbi Go" an der Seite von Wolfgang Stumph ist Sie Anfang der 90er-Jahre einem breiten Publikum bekannt geworden. Von 2005 bis 2017 stand Schmutzler für die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in der Fernsehserie "SOKO Wismar" vor der Kamera.