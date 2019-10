Die 38-Jährige weiß aus erster Hand, wie wichtig es ist, sich um benachteiligte Kinder zu kümmern. Collien war als Kind oft in Indien. Wie sie BRISANT erzählt, ist ihr Onkel Priester in Indien und oft mit ihr in die Slums und in Kinderheime gefahren. Das sei für Ulmen-Fernandes sehr wichtig gewesen, weil sie so gesehen habe, dass es nicht allen Kindern gut geht. Jacqueline Flory ist für ihr Engagement mit dem Charity-Preis "Goldene Bild der Frau" ausgezeichnet worden. Die 10.000 Euro Preisgeld kann sie nach eigenen Aussage gut gebrauchen. Dem "Zeltschule e.V." fehle es an allen Ecken und Enden.