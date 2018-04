Für die Öffentlichkeit sei dies zwar "eigentlich irrelevant", aber ein Ex-Freund drohe, "mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen". Conchita gebe "niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen", schrieb die Dragqueen, die 2014 als Conchita Wurst den Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Conchita selbst lebe seit Jahren mit der Diagnose, habe die HIV-Infektion aber nicht öffentlich machen wollen. Gerne hätte er seinen Angehörigen "die Aufmerksamkeit für den HIV-Status ihres Sohnes, Enkels und Bruders erspart". Auch seine Freunde wüssten "seit geraumer Zeit Bescheid" und gingen "in einer Unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem Betroffenen wünschen würde", schrieb der Künstler. Es gehe ihm gesundheitlich gut und er fühle sich "stärker, motivierter und befreiter denn je".

Am wichtigsten war war mir meine Familie, die seit dem ersten Tag Bescheid weiß und mich bedingungslos unterstützt hat.

Seit der 29-Jährige die Diagnose erhalten hat, ist er laut dem Instagram-Post in medizinischer Behandlung. Er sei "seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiterzugeben".