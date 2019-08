"Is this love?", werden sich so manche Instagram-Follower von Cora Schumacher gefragt haben. Denn ein gemeinsames Foto mit Ex-Mann Ralf ziert die Kult-Blondine jetzt mit dem Hastag #love. Geht da etwa wieder was? Die Fans würde es freuen, wie die Kommentare unter dem Schnappschuss des einstigen Paars zeigen.