In einer geplanten Streaming-Serie über das Leben von Karl Lagerfeld soll Daniel Brühl in die Rolle des legendären Designers schlüpfen. Seine Freude darüber zeigte der 44-Jährige bei Instagram: "Was für ein Geschenk, was für eine Ehre (...)". Der Streamingdienst "Disney+" bestätigte am Donnerstag (09.03.) das Serienprojekt über den einst in Hamburg geborenen Lagerfeld, der 2019 in Neuilly-sur-Seine bei Paris starb. Titel der Serie: "Kaiser Karl".