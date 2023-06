Der US-Schauspieler Denny Masterson, bekannt aus der Serie "Die wilden 70er" wurde am Mittwoch in Los Angeles wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen. Zwischen 2001 und 2003 soll er zwei Frauen vergewaltigt haben. Eine zwölfköpfige Jury hat nach über sechs Tagen Beratungszeit ihr Urteil gefällt. In einem dritten Fall von Vergewaltigungsvorwürfen konnten sich die Geschworenen nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen. Masterson hatte auf "nicht schuldig" plädiert.



Anfang August soll das genaue Strafmaß bekanntgegeben werden.