"Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt zu Hause sind", sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von "One World: Together at Home". Bei dem zweistündigen Event der Hilfsbewegung "Global Citizen" in der Nacht zum Sonntag (19.04.) schalteten sich neben Dutzenden Künstlern auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften.