Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert!

Eine Violine des italienischen Instrumentenbauers sei in der Tonqualität einzigartig - "ein echter Mythos". Weltweit gebe es nur etwa 150 bis 200 Exemplare. Dass er den Zuschlag für das Instrument bekommen hat, ist für Garrett ein Sechser im Lotto.



An der Versteigerung habe er von einem Frankfurter Hotel aus teilgenommen. Der Empfang sei so schlecht gewesen, dass er zum Telefonieren in den Innenhof gegangen sei. "Ich habe mich noch nie neben Mülltonen und Essenresten so glamourös gefühlt", berichtet er.