David Hasselhoff ist es gewöhnt, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Seit fast 50 Jahren steht der 69-Jährige im Rampenlicht - er kennt es nicht anders. Für seine Töchter Taylor-Ann (31) und Hayley (29) aber war die Berühmtheit ihres Vaters in der Jugend eine Belastung. "Meine Tochter hat mal gesagt, das Schlimmste am College war, ihren Nachnamen sagen zu müssen. Taylor-Ann… Hasselhoff. Und dann haben sich alle umgedreht."

Taylor-Ann Hasselhoff arbeitet als Immobilienmaklerin in Los Angeles. Ihre jüngere Schwester ist ein international erfolgreiches Plus Size-Model. Außerdem hat Hayley Hasselhoff einen Podcast, in dem es um Selbstliebe und Wohlbefinden geht. "Es geht ihnen wirklich gut", so Hasselhoff.