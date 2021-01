Einmal im Original-Wunderauto von David Hasselhoff durch die Gegend fahren. Das wäre doch was. Und es ist sogar bald möglich - ein entsprechend dickes Portemonnaie vorausgesetzt. Der Schauspieler bietet bei einer Auktion sein eigenes Modell von K.I.T.T. aus der TV-Serie "Knight Rider" an. Neben dem Kultauto finden sich auf der Webseite "Live Auctioneers" unter anderem auch noch eine riesige Figur von David Hasselhoff sowie eine getragene Badehose aus "Baywatch" und weitere Requisiten. Für mehr als 8.500 US-Dollar kann man zudem mit Hasselhoff essen gehen. In einem Video auf Twitter eröffnete der 68-Jährige am vergangenen Wochenende die Auktion und wünschte den Fans Glück beim Bieten.