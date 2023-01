Der frühere ARD-Sportmoderator Gerhard Delling und seine Lebensgefährtin Christina Block sind nach wie vor in Sorge um zwei von vier Kindern der Hamburger Unternehmerin.



Bereits im November 2022 hatte Gerhard Delling gegenüber BRISANT bestätigt, dass sein neunjähriger Stiefsohn Theodor und die 12-jährige Stieftochter Klara seit mehr als einem Jahr vom Vater in Dänemark festgehalten werden.



Nun ist erneut Bewegung in den Fall gekommen - jedoch ohne Erfolg.