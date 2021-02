Auf die Spekulationen um ihr jugendliches Gesicht kam Demi Moore im Online-Talk mit Naomi Campbell nicht zu sprechen. Für Fragezeichen sorgte sie dennoch. Denn auf einmal sah ihr Gesicht wieder vergleichsweise normal aus. Ob den Laufsteg-Look ihres Gesichts "nur" ein Visagist zu verantworten hat - oder doch ein Beauty-Doc am Werk war? Das wird wohl erst die Zeit zeigen.

So sah Demi Moore beim Dinner vor der Oscar-Verleihung im Februar 2020 aus. Bildrechte: dpa

Weniger geheimnisvoll gab sich Demi Moore in Sachen Vergangenheit. Darüber, dass sie als Jugendliche von der eigenen Mutter für 500 Dollar an einen fremden Mann verkauft wurde, hatte sie bereits in ihrer Autobiografie berichtet. Gesprächspartnerin Naomi Campell rührte sie damit noch immer zu Tränen.



Doch Demi hat mit diesem traurigen Kapitel ihren Frieden gemacht: Wir sind hier, um zu lieben, sagt sie. Nur die Bedingungen seien nicht immer optimal. Deshalb müsse man sie verbessern. Bleibt zu hoffen, dass sie damit nicht auch ihr natürlich schönes Gesicht gemeint hat.